ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ РОДИНА



Не согласны с гипотезой? Понимаю вас. А я вот уже склоняюсь видеть всё именно так. Нет “Прекрасной России будущего”, есть такая, какая есть. И если сейчас в Кремль посадить Навального, Обаму, Ганди, Моисея или, наоборот, Победоносцева на пару с Бенкендорфом да при духовном пастыре Распутине - социум за полпоколения вырулит в то же самое "место", где мы сейчас. “Что ни собираем, выходит АК-47” (с)





Я уверен, в 1937-м была бы та же лубянская жуть, если бы победил не Сталин, а Троцкий, Тухачевский, Колчак, Корнилов или барон Врангель. У них всех были шансы доминировать в большом социуме (у белых - ещё и под идейным патронажем "белого идеолога" фашиста Ильина), их поражение было тактическим. А вот у Милюкова с Керенским - не было шансов вовсе, они из проклятой страты, и негодны социуму генетически.





Опыт минувших 99 лет, по логике, толкает большую страту к полному демонтажу и запрету основ Великой Российской культуры. Чтобы прекратить производство умников с неправильными ценностями. Это решение рождается не в чьей-то одинокой лысой голове между погон, а в самом теле социума, в его клетках и нервах. Как новый жизненно важный рефлекс.



Можно ли в противовес этому оставаться оптимистами и надеяться прийти к общим ценностям и логике? И нужно ли? Я не знаю. Но хочу дать себе труд до конца осознать, с пропастью какого масштаба мы имеем дело.



Потому что осознавать это очень, очень, очень не хочется. Ведь это очень страшно звучит - "Мы живем в умирающей стране. Которая уже целое столетие как выбрала себе роль мирового поставщика - не углеводородов, нет - мирового поставщика мозгов и инициативных независимых людей, которых она всеми силами гонит от себя прочь, как нежеланных пасынков". В определенные периоды "оттепелей" (не дольше 10 лет) дает новому поколению малой страты расправить крылья, проявить таланты, увидеть широту горизонтов. А потом что есть силы жмет на эмиграционный поршень, давя и расшвыривая прочь, на долгие десятилетия оставляя себе лишь лояльную, сломленную и порабощенную часть новой генерации.

Мне не хочется всё это произносить. Но логика ведет именно к такому выводу. Более того, кажется, что где-то в верхнем слое российской элиты эту логику приняли за исходную ещё лет 20 назад. Или раньше. Только этим можно объяснить все цепочки принимаемых всё это время ключевых для страны решений.



И российский социум на наших глазах сам свободно построил себя заново - давайте уж без иллюзий про “клику, захватившую власть”! Не вождь, а весь социум, коллективно, всем муравьиным миром строил то, что теперь здесь и сейчас есть, каждый внёс в это по кирпичику.И мы видим результат: регенерацию к исходному состоянию. Кажется, даже не к сакраментальному 1913-му, а к допетровскому ментальному состоянию. Сословия, мифология вместо образования, цензура, архивы под замком, иерархия, личная гвардия, тайный приказ. Фаза обскурации.